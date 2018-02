Perturbazione proveniente dal nord si abbatte sulla Penisola, pioggia e neve con temperature in calo

PERTURBAZIONE DAL NORD EUROPA - Una vasta saccatura artica si allungherà dal Nord Europa verso il Mediterraneo determinando un peggioramento nelle prossime ore. Le zone che saranno più coinvolte saranno il Nordest e le Tirreniche, altrove i fenomeni saranno meno frequenti ma comunque possibili con il fronte che poi evolverà molto lentamente stazionando per molte ore sull'Italia. L'aria fredda che accompagna il fronte determinerà inoltre un generale abbassamento delle temperature e della quota neve.



PIOGGIA, ECCO DOVE E QUANDO - Giovedì piogge su Alpi centro-orientali, Lombardia, centro-est Liguria, Nordest, medio-alta Toscana, nel corso del giorno anche anche Umbria e Lazio, e poi entro sera arriva qualche rovescio anche su Isole, Campania e Calabria tirrenica.

Venerdì si struttura un centro depressionario sul Tirreno responsabile di una recrudescenza dei fenomeni con piogge e rovesci anche diffusi e localmente intensi al Centro (specie il versante tirrenico, dove non si escludono temporali) e al Nord Est; coinvolti anche Liguria di Levante, Lombardia centro-orientale, le Isole maggiori e il basso Tirreno, più ai margini fino a sera il medio-basso versante adriatico. Sabato ancora maltempo, seppur in attenuazione, specie al Centro e al Nord Est.

NEVE SU ALPI E APPENNINO - Giovedì nevicate sulle Alpi, specie orientali, oltre i 700-1000m, a quote lievemente superiori sulle Prealpi (fino a 1000-1300m) e oltre i 1500m sull'Appennino settentrionale.

Venerdì nevicate sulle Alpi orientali dai 500-600m, mentre risulteranno anche copiose lungo la dorsale anche sotto i 1000m.

Sabato nevicate tra Emilia e Appennino settentrionale fino a quote basse, a quote collinari su Appennino centrale, dai 1000m al Sud.

TEMPERATURE IN CALO - A partire dal Nord tra giovedì e venerdì, tra sabato e domenica al Centrosud, specie su adriatiche e in montagna (qui anche 6/8°C in meno). Venti sostenuti in rotazione dai quadranti settentrionale