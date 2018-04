Piogge diffuse sulla Penisola, nevicate sulla Alpi

SITUAZIONE.

Mentre le ultime piogge che fanno capo alla parte finale di una vecchia perturbazione interessano parte del Sud dello Stivale, in particolare Calabria ionica e Sicilia orientale, una nuova ed intensa perturbazione ha raggiunto il Nordovest e sta innescando le prime piogge tornano ad intensificarsi su buona parte di Piemonte e Liguria.

Resto d'Italia con tempo migliore, tra schiarite e annuvolamenti medio-alti e stratiformi.

Dalle prime ore della giornata la nuova perturbazione ha determinato la ripresa del maltempo su buona parte delle regioni nordoccidentali, con piogge su Piemonte e Liguria, specie occidentali, dove si contano in alcuni casi accumuli pluviometrici di circa 20mm dalla mezzanotte a ridosso delle valli torinesi e cuneesi.

Intanto il fronte avanza verso est sfiorando i confini lombardi e raggiungendo la Riviera Ligure di Levante.

In quota è di nuovo la neve protagonista, a partire dai 1200m sul Piemonte occidentale.

PROSSIME ORE.

La perturbazione intensificherà i suoi effetti con il passare delle ore al Nordovest tanto che nel pomeriggio e soprattutto in serata Piemonte, Liguria e gran parte della Lombardia si ritroveranno sotto piogge battenti, ma i fenomeni raggiungeranno anche Triveneto ed Emilia Romagna, seppur con minore intensità.

Nevicherà sulle Alpi occidentali oltre i 1200/1400m, anche più in basso sulle valli cuneesi con fenomeni che diverranno intensi su tutto l'arco alpino occidentale; dai 1500/1800m sul resto dell'arco alpino.

Peggiora anche su Sardegna e centrali tirreniche con qualche pioggia dal pomeriggio in sconfinamento al versante adriatico.

Maggiori schiarite al Sud, salvo gli ultimi piovaschi legati alla vecchia perturbazione fino al pomeriggio sul versante ionico.