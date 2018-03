Pioggia su tutta la Penisola, con rialzo delle temperature

SETTIMANA PERTURBATA MA MENO FREDDA - Anche la nuova settimana sarà caratterizzata, almeno nella prima parte, da un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, che a più riprese, interesseranno gran parte delle nostre regioni.

Il mese di Marzo si conferma quindi, come da tradizione, decisamente capriccioso, e una volta tolti i vestiti del "Generale Inverno" indosserà quelli della "Primavera piovosa". In questa fase infatti il clima non sarà più invernale al Centro Sud, già raggiunto da correnti più miti atlantiche, mente i valori rimarranno sempre sotto le medie del periodo al Nord, seppur senza più il freddo estremo e invernale dei giorni precedenti.

PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI AL CENTRO SUD - Fino a mercoledì saremo interessati da altre due perturbazioni con fenomeni anche a carattere temporalesco al Centro Sud, e nevicate su Alpi e Appennini a quote medie. Il fronte di martedì porterà ancora i fenomeni più intensi il Centro Sud: sono attesi rovesci e anche temporali su Sardegna, Campania e Calabria, ma piogge anche lungo i versanti adriatici. Anche il Nord sarà coinvolto ma con fenomeni più blandi o spesso del tutto assenti su estremo Nord Ovest. La perturbazione di mercoledì invece potrà portare precipitazioni più organizzate anche al Settentrione oltre che altri temporali su tutto il versante tirrenico e qua e là anche al Sud.

La neve cadrà generalmente oltre gli 800-1200 su Alpi e Appennino settentrionale e dai 1200-1500 metri al Centro Sud.

TENDENZA SECONDA PARTE - Solo nella seconda parte della settimana la trottola atlantica potrebbe concedersi una tregua (probabilmente solo temporanea) e favorire un tempo meno instabile e un po' più soleggiato. In tal frangente anche il Nord potrà godere di temperature un po' più gradevoli, grazie soprattutto al maggior soleggiamento e alla maggior quantità di luce diurna.

La Primavera tiepida e stabile sarà però probabilmente ancora lontana e il cammino per raggiungerla sarò piuttosto lento e faticoso.