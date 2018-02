Più sicura viabilità zona ovest L'Aquila Saranno realizzate tre rotatorie lungo statale 80

Interventi di messa in sicurezza sul sistema della viabilità urbana ed extraurbana della zona ovest di L'Aquila. La notizia giunge dal il vice sindaco, con delega alle Opere pubbliche, Guido Quintino Liris, che con il suo omologo del Comune di Pizzoli, Gabriella Sette, a sua volta titolare della delega ai Lavori pubblici, ha promosso e sollecitato la realizzazione degli interventi, che verranno eseguiti dall'Anas.

In particolare verranno realizzate tre rotatorie lungo la strada statale 80, individuate quale soluzione più efficace per il miglioramento della viabilità e della sicurezza in prossimità di svincoli. La prima interesserà l'area di ingresso all'abitato di Cansatessa, la seconda l'intersezione con la strada provinciale 29 'Alta Valle dell'Aterno', in località Cermone, la terza l'innesto con la strada statale 80 Dir (viabilità di collegamento con la frazione di Preturo).