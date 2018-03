Pizza Mimosa Senza Glutine, Come Fare il Rotolo di Pizza da Congelare Come Quello del Supermercato!

Semplicissima e colorata, proprio perchè richiama i colori della mimosa, l’abbiamo voluta dedicare alle donne!

L’impasto è senza glutine, a lunga lievitazione con pochissimo lievito.

In alternativa, aumentate la dose di lievito per farla più in fretta, anche se meno digeribile.

La cosa bella è che l’ho arrotolato e congelato, come quello che trovate al banco frigo, poi scongelato, srotolato e cotto. Stupenda idea, ad esempio, quando si inviano gli amici a mangiare una pizza, oppure si è invitati a casa di altri, basta infornare e condire a piacimento!

Anche l’aspetto sociale e conviviale per noi celiaci non va trascurato… Penso soprattutto ai bambini che possono mangiare pizza come tutti, ma nello stesso tempo non siamo costretti ad organizzarci prima per ammassare la pizza senza glutine.

Con questo sistema possiamo fare delle piccole scorte che occupano pochissimo spazio in congelatore e le abbiamo sempre pronte!

Se non sei espertissimo di impasti a mano, ti consigliamo di dare un’occhiata alla nostra ciabatta “mani pulite” che si prepara in una ciotola senza lavorazioni complicate.

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE VARIANTI DI PIZZA, anche senza nichel.

