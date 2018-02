Polizia di Stato, campagna di sensibilizzazione contro violenza di genere "Questo non è amore"

Mercoledì 14 febbraio p.v., in occasione della ricorrenza di una giornata simbolica come quella di “San Valentino”, la Polizia di Stato prosegue con il suo progetto “Questo non è amore – 14 febbraio 2018 – la Polizia di Stato contro la violenza di genere”, per sottolineare la valenza informativa e di sensibilizzazione su questo fenomeno.

Per quanto riguarda le iniziative che si terranno nel Capoluogo, la Questura, prediligendo i luoghi della città maggiormente frequentati, predisporrà dei punti informativi al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica della violenza di genere nelle sue varie forme; nell’occasione verranno distribuiti degli opuscoli informativi appositamente realizzati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la campagna informativa che si tiene, con molteplici iniziative nel corso dell’anno, a livello nazionale.

Sull’argomento si segnala, inoltre, che nella giornata di domani, martedì 13 febbraio, personale della Polizia di Stato sarà presente a Pescina al convegno sul tema “Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne – Splendi più che puoi”, organizzato dal Sindaco di quel Comune, evento che sarà preceduto dalla cerimonia di scoprimento, presso la Sala Consiliare, di una targa in ricordo di tutte le vittime del femminicidio.