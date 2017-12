Precipita con il camion in una scarpata, ferito gravemente 73enne

Un 73enne camionista di Casoli (Chieti), è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla statale Guardiagrele-Casoli.

L’uomo che era alla guida di un camion Iveco, privo di carico, ha perso il controllo del mezzo che è finito in una scarpata alta 5 metri, il camionista soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in elicottero presso l'ospedale di Pescara, dove gli i sanitari si sono riservati la prognosi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Guardiagrele e i vigili del fuoco di Casoli e Chieti per il recupero del mezzo con l’ autogru.