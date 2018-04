Premio Avus, oggi cerimonia di consegna per migliore tesi ingegneristica

Con il lavoro su "Risposta sismica di strutture snelle in muratura" Ilaria Capanna, laureatasi in Ingegneria Civile presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, edile-architettura e ambientale dell'Università degli Studi dell'Aquila, è la vincitrice della 5/a edizione del Premio Avus 2009, promosso dall''Associazione Vittime Universitarie Sisma (Avus) 6 aprile 2009' per la migliore tesi sulla prevenzione sismica.

La cerimonia di premiazione si terrà oggi alle 17 nell'Auditorium 'Renzo Piano' del Parco del Castello all'Aquila, tra le iniziative per il 9/o anniversario del sisma.

Dopo i saluti della rettrice dell'Università Paola Inverardi e del rettore del Gran Sasso Science Institute (Gssi) Eugenio Coccia - enti patrocinanti il premio - dibattito su resilienza e prevenzione sismica.

Il concorso, nato nel 2014 per onorare la memoria degli studenti vittime del terremoto dell'Aquila, è aperto anche a contributi esterni all'ambito della geologia e abbraccia ingegneria, economia e scienze sociali.