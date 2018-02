Previste temperature invernali al Centro-Nord e nevicate fino a bassa quota

SITUAZIONE. Un flusso di aria fredda continua ad affluire dall'Europa nord orientale verso l'Italia, alimentando una depressione sul Mediterraneo centrale da cui snoda una serie di fronti responsabili di tempo instabile su gran parte delle regioni nei prossimi giorni.

Le masse di aria fredda interesseranno più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, mantenendo così le precipitazioni in forma nevosa fino a bassa quota o a tratti in pianura al Nord, a quote collinari su parte del Centro.

Il Meridione si troverà invece lungo il bordo meridionale dell'area depressionaria, soggetto quindi ad un richiamo di correnti più miti meridionali che favoriranno un graduale recupero delle temperature.



Giovedì 22 febbraio: L'aria fredda alimenta una depressione sull'Italia che pilota una perturbazione responsabile di un peggioramento soprattutto al Centro-Sud e sull'Emilia Romagna, con neve a bassa quota proprio tra Marche ed Emilia dove pertanto le temperature massime diminuiranno vistosamente. Al Nordovest minime mediamente tra -1 e 3°, massime tra 5 e 7°, al Nordest minime tra 2 e 4°, massime tra 4 e 6°, fino a 3° in Emilia; al Centro minime tra 2 e 6°, massime tra 6 e 11°, non oltre i 5/7° sulle Marche dove la neve cadrà a quote collinari. In Sardegna minime sui 2/5°, massime sui 9/11°. Al Sud minime tra 5 e 10°, massime tra 11 e 14°.

Venerdì 23 febbraio: Non cessa l'afflusso di aria fredda al Nord, dove le basse temperature favoriranno altre nevicate a bassa quota, specie al Nordovest. Un temporaneo richiamo più mite si innalza fino al Centro Italia, dove il clima tenderà ad addolcirsi.

Al Nordovest minime mediamente tra 0 e 3°, massime tra 2 e 4°, al Nordest minime tra 1 e 4°, massime tra 3 e 5°, fino a 2° in Emilia; al Centro minime tra 2 e 9°, massime tra 7 e 11°. In Sardegna minime sui 3/5°, massime sui 10/13°. Al Sud minime tra 9 e 11°, massime tra 12 e 14°.

GIORNI SUCCESSIVI. Poche variazioni nel fine settimana, ma dalle primissime ore di quella nuova è attesa una potente irruzione di aria fredda direttamente dalla gelida Russia che determinerà una sensibile diminuzione delle temperature su tutta Italia con valori abbondantemente sotto zero al Centro-Nord.