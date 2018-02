Propaganda elettorale: codice di autoregolamentazione Elezioni politiche 2018

In conformità al Codice di autoregolamentazione per la propaganda elettorale, al fine di offrire pari condizioni ai candidati, il gruppo Punto24ore.it, nell’ambito della propria autonomia, pubblica spazi elettorali a pagamento in occasione delle Elezioni Politiche 2018.

Nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto della delibera Agcom Delibera n. 2/18/CONS, tali messaggi saranno:

Chiaramente distinti riportando la dicitura “Messaggio elettorale” e il nome del committente per il candidato. Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta. In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo. Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino a 5 giorni prima della data delle elezioni e gli spazi disponibili saranno assegnati esclusivamente in base alla data e ora della stipula del contratto. In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, la pubblicità di cui sopra verrà inserita e rimossa entro le 24 ore del 2 Marzo 2018.

Informazioni sulle richieste di inserzione

Le prenotazioni andranno effettuate almeno 3 giorni precedenti alla pubblicazione e pervenire all’indirizzo e-mail:

commerciale@punto24ore.it

Il requisito essenziale per la prenotazione degli spazi di propaganda elettorale è il pagamento per intero, in un’unica soluzione, con bonifico bancario o in contanti contestualmente alla formalizzazione contrattuale degli spazi di cui espressamente specificati nel presente codice di autoregolamentazione. I Banner saranno visibili secondo accordi e il candidato, in caso di necessità, potrà acquistare in qualsiasi momento altri spazi disponibili sul sito.

Sarà cura del committente fornire al gruppo Punto24ore.it materiale informativo attraverso e-mail o con consegna diretta in tempo utile per la realizzazione e personalizzazione dello spazio acquistato.

Regole commerciali:

Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari.

Il gruppo Punto24ore.it si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative sopra citate, potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato e di non approvazione del banner, sarà rimborsata la quota versata. Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.

TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE E LISTINO DEDICATO

BANNER PLATINO: Presente in HomePage e tutte le pagine di tutti i siti del gruppo (mobile e desktop)

Dimensioni varie

Posizioni a rotazione disponibile a centro pagina e laterali.

Costo 1499,00 euro fino al 2 Marzo 2018 al netto iva come da legge elettorale.

BANNER ORO: Presente in HomePage e tutte le pagine di tutti i siti del gruppo (mobile e desktop)

Dimensioni varie

Posizioni a rotazione disponibile al centro pagina.

Costo 1199,00 euro fino al 2 Marzo 2018 al netto iva come da legge elettorale.

BANNER ROSA: Presente in HomePage e tutte le pagine di tutti i siti del gruppo (desktop)

Dimensioni 300x600px

Posizioni a rotazione disponibile sulla colonna di destra.

Costo 399,00 euro a settimana al netto iva come da legge elettorale.

BANNER VERDE: Presente in HomePage e tutte le pagine di tutti i siti del gruppo (desktop)

Dimensioni 300x250px

Posizioni a rotazione disponibile sulla colonna di destra.

Costo 299,00 euro a settimana al netto iva come da legge elettorale.

MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO:

Video autoprodotto da candidato o forza politica

Costo 399,00 al netto iva come da legge elettorale.