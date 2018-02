Prossima settimana tipicamente invernale con freddo e neve sopratutto al Nord

NUOVA SETTIMANA PERTURBATA E FREDDA - Esauritasi l'azione del vortice freddo nel corso del weekend, sull'Italia non rimonterà l'anticiclone, ma il Mediterraneo rimarrà interessato dall'azione delle correnti artiche, che nel frattempo avranno riportato il gelo su gran parte dell'Europa centrale. Ci attende così una settimana di stampo pienamente invernale, dopo un Gennaio tutt'altro che freddo.

NUOVA DEPRESSIONE SUL MEDITERRANEO - Fin da domenica sera sul Mediterraneo occidentale, stuzzicato dall'aria fredda, tornerà a formarsi un'area di bassa pressione, dalla cui posizione e movimenti successivi dipenderanno le sorti del tempo sulla nostra Penisola.

Da lunedì il nuovo vortice depressionario si approfondirà nei pressi delle Baleari e andrà a coinvolgere anche le aree occidentali italiane: in particolare le Isole maggiori, le aree tirreniche e le regioni settentrionali saranno i candidati maggiori per tornare a ricevere qualche fenomeno, che, stante le basse temperature, potrà risultare nevoso fino in pianura in pianura padana.

FREDDO E NEVE A QUOTE BASSE AL NORD - Tra martedì e mercoledì il vortice di bassa pressione potrebbe poi avanzare verso la Penisola e interessare più direttamente le nostre regioni.

In tal frangente le temperature saranno piuttosto basse al Nord con rischio neve fino a quote basse, mentre il Sud sarà interessato da un richiamo di correnti meridionali un po' più miti.

L'evoluzione rimane comunque ancora incerta e soggetta a possibili cambiamenti.