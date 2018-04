Rapinano con pestaggio ad agenzia pratiche auto, carabinieri alla ricerca dei fuggitivi

Rapina con pestaggio, ieri sera ad Atessa (Chieti) in un'agenzia di pratiche automobilistiche dove tre uomini a viso coperto hanno fatto irruzione, armati di un cacciavite e di una catena, chiedendo l'incasso.

Il titolare ha provato a reagire dicendo di avere poco in cassa ma i tre rapinatori, dopo avere sottratto 500 euro, lo hanno picchiato fuggendo subito dopo.

Secondo le indagini il mezzo usato per la fuga sarebbe un furgoncino bianco. L'uomo aggredito è riuscito ad uscire in strada e dare l'allarme.

Subito dopo è stato condotto in ospedale dove è stato medicato per contusioni varie. Finora, indagini e posti di blocco non hanno dato esito.