Residui piovaschi., sulle regioni del sud poi Verso una tregua del maltempo

SITUAZIONE METEO IN ITALIA - Da giovedì la pressione è prevista aumentare sul Mediterraneo. Questa situazione determinerà così un miglioramento delle condizioni meteo anche al Sud stante lo spostamento verso sud est del vortice di bassa pressione.

GIOVEDI' RESIDUE NEVICATE AL SUD A QUOTE BASSE - Le ultime precipitazioni, soprattutto nella prima parte del giorno, si attarderanno ancora su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Lucania e nord Sicilia, con fiocchi di neve in collina.

La tendenza sarà verso un miglioramento.

Altrove tempo perlopiù asciutto e soleggiato salvo per fiocchi neve sulle Alpi confinali. Continuerà a fare freddo, specie sui versanti Adriatici e al Sud per via della ventilazione di Tramontana ancora sostenuta.

Venerdì ancora tempo stabile e soleggiato con ulteriore aumento delle temperature massime. Aria umida invece inizierà ad affluire sui versanti occidentali con nubi in aumento su Sardegna, Liguria, Piemonte e Toscana entro la sera-notte con qualche goccia di pioggia non esclusa.

WEEKEND TORNA QUALCHE PIOGGIA - si tratte degli avamposti di un modesto peggioramento che interesserà diverse regioni d'Italia nel corso del prossimo fine settimana per via di una blanda area di bassa pressione.