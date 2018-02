Respinto dall'ex compagna accoltella rivale, l'uomo in gravi condizioni

Un 33enne è stato tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Teramo, con l'accusa di tentato omicidio.

L'uomo nella tarda serata di ieri si era recato in casa dell'ex compagna per cercare di riallacciare i rapporti, ma al rifiuto di lei pare l'abbia aggredita, ma in sua difesa è arrivato il suo nuovo compagno, un romeno di 25 anni.

A questo punto tra i due sarebbe nata una colluttazione che si è conclusa con l'accoltellamento del giovane, che al sopraggiungere dei soccorsi è stato subito trasportato all'ospedale Mazzini, dove sottoposto è stato intervento chirurgico.