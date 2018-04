Restituzione Tasse, Manifestazione del 16 aprile, Apindustria: "La Città non deve mancare!"

Il prossimo 16 aprile la ns. Associazione, che per prima aveva sollevato il problema nel 2012, e le sigle che la compongono saranno senza dubbio presenti alla manifestazione pensata, progettata e voluta dall’intero comparto economico e produttivo cittadino e per questo abbiamo chiamato a raccolta tutti i nostri iscritti dell’area cratere ed i loro dipendenti.

Non abbiamo dubbi che la risposta delle imprese sarà forte e decisa, anche perché non è la prima volta che l’assurda burocrazia della pubblica amministrazione ignora diritti, logica e buon senso mortificando chi, tutti i giorni, compie sforzi inimmaginabili per resistere in un mercato sempre più aggressivo.

Non siamo però sicuri che il comprensorio in generale e la Città dell’Aquila in particolare, abbia davvero compreso l’enormità della battaglia che stiamo intraprendendo e, soprattutto, l’importanza di dare un segnale inequivocabile a chi, a più riprese, pensa di calpestare senza conseguenze i diritti e le ragioni di una popolazione così duramente colpita.

Se dovessimo fallire in questa impresa non sono poche le conseguenze, in termini soprattutto occupazionali, che si faranno presto sentire dato che già diverse imprese ci hanno confessato di non poter far fronte all’esborso e dovranno portare i libri in tribunale.

Non è difficile immaginare le conseguenze su un territorio che sta ostinatamente cercando di sopravvivere e combattere per risorgere e per reclamare il diritto di esistere, una terra ancora tremolante in cui si sta provando a mantenere una piccola economia con risorse, quelle stanziate con la delibera CIPE, che sono poco più di un terzo di quanto questa scriteriata azione toglierebbe.

Per questo c’è bisogno di tutti e c’è bisogno, in questo caso, di far vedere unità e compattezza al di là delle proprie convinzioni, delle sigle sindacali e associative, dei colori politici e delle riserve mentali che, spesso, frenano questo comprensorio per dimostrare che L’Aquila non è un posto “tra Roma e Pescara” come recitò la notte del 6 aprile 2009 il primo comunicato della CNN, ma è un Capoluogo di una Regione forte e, per una volta, poco gentile verso chi la vuole annichilire.