Restituzione delle tasse, la Cna Abruzzo il 16 aprile al fianco delle imprese aquilane

«La Cna Abruzzo sarà al fianco delle imprese e delle istituzioni aquilane e dei centri del cratere sismico nella battaglia contro la restituzione delle tasse sospese dopo il terremoto del 2009». Lo afferma il presidente regionale della confederazione artigiana, Savino Saraceni, che esprime il suo sostegno alla grande manifestazione cittadina, che si terrà all’Aquila lunedì prossimo, indetta per protestare contro un provvedimento che la stessa Cna Abruzzo giudica «iniquo ed ingiustificato».

A detta di Saraceni, una richiesta di restituzione delle tasse, formulata a distanza di tanti anni e in presenza di una condizione di estrema difficoltà per le imprese inserite all’interno del cratere sismico, rischia di rappresentare davvero il classico colpo di grazia per un sistema economico e produttivo che non si è mai ripreso dopo la tragedia del 2009.

Con migliaia di micro imprese a forte rischio chiusura, vista l’incidenza che la restituzione delle tasse produrrà sui loro bilanci». Oltretutto, sottolinea infine Saraceni, «la procedura messa in campo per la richiesta di restituzione appare cervellotica ed ingarbugliata, contribuendo essa stessa ad aggiungere caos al caos. E contribuendo, al contrario, ad affossare un sistema che non può sopportare ulteriori colpi».