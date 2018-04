Riciclo carta e cartone, tappa del tour PalaComieco a L'Aquila

E’ a L’Aquila l’ultima tappa del tour primaverile di PalaComieco, l’iniziativa itinerante che Comieco - Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – porta nelle piazze italiane per avvicinare adulti e bambini ai temi della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone. In collaborazione con il Comune dell’Aquila e Aquilana Società Multiservizi spa, dal 19 al 22 aprile sarà possibile conoscere le mille vite della carta direttamente in Piazzale Caduti del Soccorso “Villa Comunale”, con ingresso libero tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve la raccolta differenziata che i cittadini fanno? A questa e a molte altre domande risponderà PalaComieco attraverso istallazioni interattive e divertenti giochi quiz. PalaComieco svela le diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare con cui rifiuti e scarti tornano ad essere una risorsa o materia prima seconda.

Tre speciali "scatole di cartone" all'interno delle quali giocare con la raccolta differenziata per imparare, divertendosi, il valore ambientale ed economico di un gesto così semplice e così importante. L'obiettivo è quello di crescere cittadini consapevoli e responsabili, in grado di compiere scelte e comportamenti sempre più sostenibili per il bene della collettività.

“Quasi 4.000 le tonnellate di carta e cartone raccolte per un pro capite di 53 kg/abitante: questi i buoni risultati raggiunti dal Comune dell’Aquila nel 2017. Numeri superiori rispetto alla media provinciale che si attesta sui 44 kg/ab e in linea con il pro capite nazionale (53 kg/ab).” – ha dichiarato Piero Attoma, Presidente di Comieco – “Iniziative come PalaComieco sono occasioni per mostrare ai cittadini cosa succede alla carta e al cartone una volta avviati al riciclo grazie alla raccolta differenziata, che, se svolta correttamente, non apporta solo benefici ambientali ma anche economici: nel caso dell’Aquila, sono quasi 240.000 euro i corrispettivi economici che Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la raccolta di carta e cartone sul territorio urbano.”

Salutiamo con entusiasmo l'iniziativa di Comieco. - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente del Comune dell'Aquila Emanuele Imprudente - Le politiche legate alla promozione e agli incentivi alla raccolta differenziata rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito delle azioni strategiche programmate dall'Amministrazione comunale, e, in particolare, dall'assessorato all'Ambiente. In questo quadro una corretta e puntuale informazione, soprattutto a bambini e ragazzi, sulle dinamiche del riciclo e su come queste buone pratiche possono incidere sull'ambiente e sulla qualità della vita, rivestono senz'altro un ruolo determinante. Imparare divertendosi è l'approccio migliore e, in questo, sta il valore aggiunto dell'iniziativa. Un grazie, dunque - ha concluso l'assessore - a Comieco e all'Asm per la sinergia messa in campo".

“In linea con quanto dichiarato da Comieco, confermiamo la previsione di aumentare i quantitativi della carta, del cartone e del cartone per bevande per l’anno 2018 anche a fronte della piattaforma ecologica, di imminente inaugurazione, che consentirà di gestire in maniera ottimale i flussi della raccolta differenziata su tutto il territorio aquilano.” ha commentato Fabio Ianni di ASM S.p.A.