Ricostruzione post sisma: 165 milioni di euro per l'Abruzzo

Questa mattina, durante la "Cabina di Regia" riunitasi a Pieve Torina (Macerata), è stato approvato il piano relativo alla ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate o distrutte dal sisma 2016/2017.

Hanno partecipato all'incontro, presieduto dalla Commissaria Straordinaria per la Ricostruzione Paola De Micheli, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, i Presidenti e i rappresentanti delle Regioni del cratere: per l'Abruzzo Mario Mazzocca (Sottosegretario regionale all'Ambiente delegato dal presidente Luciano D’Alfonso), per le Marche Luca Ceriscioli, per il Lazio Lucia Valente (Assessore al Lavoro delegata dal presidente Nicola Zingaretti), per l'Umbria Catiuscia Marini.