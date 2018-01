Rubavano energia elettrica, denunciate a Pescara 6 persone

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, a conclusione di un mirato servizio “straordinario” di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica nel noto quartiere a rischio c.d. “Rancitelli”, hanno deferito in stato di libertà 6 persone per il reato di furto aggravato.

Nello specifico, l’attività di polizia giudiziaria posta in essere - che ha visto l’impiego massiccio di decine di Carabinieri della Compagnia di Pescara e squadre di personale specializzato della società “Enel S.p.A.”, ha riguardato la verifica di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica su oltre 200 contatori degli alloggi popolari, nonché su esercizi pubblici ivi insistenti.

In particolare, si è appurato che: in favore di un locale centro scommesse vi era un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica tramite una derivazione, celata all’uopo all’interno di un muro in cartongesso, che consentiva il prelievo di energia elettrica da un palo dell’illuminazione stradale (denunciato a piede libero il titolare);

una donna, originaria della Romania, verosimilmente da circa due anni (data in cui l’Enel S.p.A. le aveva sospeso la fornitura di energia elettrica per morosità), aveva allacciato alla medesima rete elettrica pubblica la propria utenza domestica tramite un bypass al suo contatore;

gli altri 4 deferiti in stato di libertà avevano allacciato, invece, le loro utenze domestiche a quelle condominiali intestate alla “ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale” di Pescara.