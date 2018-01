Saldi 2018, Cosa Conviene Comprare: I Capi Irrinunciabili LOW COST e Grandi Marche

Al via i saldi e con essi anche le corse a scovare i capi e gli accessori tenuti d'occhio per tutto l'inverno, sperando che abbiano raggiunto uno sconto degno di nota...

Oltre quello che puntate da tempo, però, conviene anche tenere a mente qualche consiglio su come sfruttare al meglio gli sconti per fare qualche acquisto mirato e lungimirante, anche per i mesi a venire.

Ecco allora una selezione di sconti strepitosi su capi ed accessori che tutte dovremmo avere nell'armadio, strizzando l'occhio alla primavera, ma con buon senso!

BORSE LOW COST E GRANDI MARCHE

Bauletti a mano e con tracolla, vi assicurano dei passe partout per tutti i vostri outfit, soprattutto se scegliete in nero, il rosa cipria, il panna e il tortora!

INTRAMONTABILE CARDIGAN

Un cardigan, anche se a fine stagione, è sempre un affare! Anche per il prossimo inverno, non potrete farne a meno sopra un semplice jeans e camicia o maglioncino e minigonna.

MAGLIONCINI PRIMAVERILI

Gettate uno sguardo anche per la prossima stagione, altrimenti tutte le cose nuove che avete comprato in saldo saranno grigie e pesanti come l'inverno che avrete alle spalle!

Risparmiando parecchio avrete in primavera già qualche nuovo acquisto da sfoggiare!

GIACCA IN PELLE O SCAMOSCIATA

Se non l'avete ancora, questo è il momento di rimediare....i prezzi lo permettono!

TUBINI E VESTITI...

Classici, colorati o sbarazzini, daranno un tocco stiloso al vostro look, da utilizzare sia in inverno con stivali e sia in primavera con décolleté.

(foto: Zalando)