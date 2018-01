Scontro frontale sulla statale 150, muore Luigi Di Giancamillo 49 anni di Isola del Gran Sasso

In uno scontro frontale, lungo la statale 150 nei pressi del bivio di contrada Villa Maggiore a Montorio al Vomano è costato la vita a Luigi Di Giancamillo, 49enne di Isola del Gran Sasso.



L’uomo che era alla guida di una Fiat Punto è finito contro una Range Rover guidata da un 65enne che procedeva in senso opposto, che è rimasto ferito e trasferito per accertamenti in ospedale a Teramo



Sul posto, oltre a 118 e Croce Verde di Montorio al Vomano, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare con divaricatore e cesoia idraulica per consentire ai soccorritori di arrivare al corpo dell’uomo deceduto.

Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della locale stazione, coadiuvati da quelli della compagnia diretta dal tenente colonnello Riziero Asci. I mezzi incidentati sono stati sequestrati e sul corpo del 49enne è stata disposta la ricognizione cadaverica.