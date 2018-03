Scoperto e denunciato dalla Finanza, meccanico/carrozziere abusivo

Nell'ambito di un servizio volto alla ricerca degli evasori fiscali e degli esercenti di attività abusive, i Finanzieri della Tenenza di Popoli hanno scoperto, nelle vicinanze di Alanno, un meccanico/carrozziere, operante in maniera totalmente abusiva senza alcuna autorizzazione amministrativa in una officina ove, completamente attrezzata di tutti gli accessori (ponti sollevatori, compressori, smontagomme, computer per centraline di auto, forno ed un generatore di corrente trifase, ecc..), veniva esercitata l’attività.

L’opificio, inoltre, è risultato privo anche delle necessarie autorizzazioni in materia ambientale afferente agli scarichi delle acque reflue ed emissione di fumi in atmosfera.

L’attività eseguita dai militari del Nucleo Mobile della Tenenza, ha portato al sequestro, per la successiva confisca, di tutte le attrezzature presenti nell’officina.

Inoltre, sono state elevate sanzioni relative allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, all’abusivismo commerciale per oltre Euro 40.000,00. Inoltre, l’esercente abusivo è stato denunciato all’A.G. di Pescara per violazione alla D.Lgs 152/2006 (norme in materia ambientale) ed altresì segnalato alla Camera di Commercio per la mancata iscrizione.

Ma soprattutto, risultando l’attività posta in essere dal soggetto, completamente sconosciuto al Fisco, è stata intrapresa idonea attività ispettiva per l’accertamento della connessa evasione fiscale perpetrata

L’azione di servizio sottolinea, ancora una volta, il costante presidio e controllo economico attuato sul territorio dalla Guardia di Finanza a difesa della legalità, volto a contrastare le frodi in tutte le sue forme e, nel caso di specie, soprattutto a tutela e beneficio degli esercenti attività economiche di ogni genere, che operano invece nel pieno rispetto delle regole fiscali, della concorrenza e del mercato, oltre che della sicurezza dei privati consumatori. .