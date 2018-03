Scuole Chiuse Domani all'Aquila ed in Sindaco s'Incaz...

Domani 21 marzo scuole chiuse all'Aquila per ogni ordine e grado.

Dopo il bollettino di condizioni avverse e rischio di forti gelate il primo cittadino ha deciso di serrare le porte degli istituti scolastici, dalle scuole materne pubbliche fino alle scuole superiori, l'università, per il momento, resterà aperta.

Solo un paio d'ore fa la Protezione Civile regionale rendeva noto il seguente comunicato:

L'Ufficio di Protezione Civile del Comune dell'Aquila rende noto che il Centro Funzionale d'Abruzzo ha diffuso l'avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile (n.° 18044 - prot. dpc/pre/16725 del

20 marzo 2018). Questo lo stralcio del testo dell’avviso, per la parte che potrebbe interessare l'Abruzzo:

"OMISSIS ...]DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI' 20 MARZO 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDEONO NEVICATE AL DI SOPRA DI 200 M SULLA ROMAGNA, AL DI SOPRA DI 400-600 M SU MARCHE, UMBRIA, LAZIO ORIENTALE, ABRUZZO E MOLISE, IN GRADUALE CALO SINO A 200 M SULLE MARCHE, CON APPORTI AL SUOLO MODERATI, O LOCALMENTE ABBONDANTI SUI RILIEVI MARCHIGIANI ED ABRUZZESI.

[...OMISSIS ...] DALLA TARDA SERATA DI OGGI, MARTEDI' 20 MARZO 2018, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DI BURRASCA DA NORD-NORD-EST SULLA LIGURIA, IN ESTENSIONE AD EMILIA ROMAGNA, MARCHE, TOSCANA, UMBRIA ED A SEGUIRE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE."

Per approfondimenti, consulta le pagine del Centro Funzionale d’Abruzzo sul sito della Regione Abruzzo.

Infine la nota di colore del Sindaco infuriato con qualche giornalista che, volendo fare lo "scoop" ha pubblicato la notizia prima dei colleghi in barba a quanto chiesto dal Primo Cittadino che su facebook si sfoga così:

"Domani scuole chiuse.

(Per chi ha diffuso la notizia prima che fosse definitiva e ufficiale, invece, il messaggio è: domani facciamo i conti)."