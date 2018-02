Servizio per controllo del territorio, la polizia arresta marocchino ricercato

Nella giornata di ieri personale della Squadra Volante, ha arrestato N.K., di nazionalità marocchina, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura di Avezzano.

Nel corso di un servizio mirato del controllo del territorio, il personale impiegato notava un uomo, che con fare furtivo, tentava di introdursi in un capannone in disuso sito in Via Agostino Farroni ed immediatamente si dirigeva verso il sospettato, bloccandolo.

Dagli accertamenti di seguito espletati, per accertare l’identità dell’uomo, è stato rilevato che lo stesso era da rintracciare in quanto destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, pertanto, veniva tratto in arresto.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale “Le Costarelle”.

L’arresto si pone come atto di una pianificazione del controllo del territorio, ad opera dell’Ufficio di Prevenzione Generale e P.S., finalizzato a prevenire e reprimere i reati che affliggono questo capoluogo.