Sicurezza circolazione SS. 17, iniziati lavori rotatoria San Gregorio

Come stabilito in un incontro all'Anas nel novembre scorso - alla presenza tra gli altri del capo compartimento dell’Anas Abruzzo Antonio Marasco, del vicesindaco del Comune dell’Aquila Guido Liris, del consigliere provinciale Vincenzo Calvisi e dei sindaci dei Comuni di Fossa, Barisciano e Poggio Picenze, Fabrizio Boccabella, Francesco Di Paolo e Antonello Gialloreto - sono iniziati i lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla strada statale 17 all'altezza del bivio di San Gregorio. I lavori da programma, condizioni meteorologiche permettendo, si concluderanno nel giro di venti giorni.

Il consigliere regionale Pietucci ringrazia tutti coloro, a cominciare dal capo compartimento Marasco, che stanno lavorando per la realizzazione di un'opera così importante auspicata da un’intera comunità, fondamentale per la sicurezza di un tratto stradale particolarmente vulnerabile, come purtroppo periodicamente ci ricordano gli incidenti che vi si verificano, anche con esiti tragici.



Quella di San Gregorio è la seconda rotatoria che verrà realizzata come da cronoprogramma, dopo quella di Onna. Ne seguiranno altre quattro, in parte predisposte da Anas e in parte da Rfi.