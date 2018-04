Nonostante fosse in pensione, sostituiva un medico generico, firmando ricette a carico del Servizio sanitario nazionale per suo nome e conto.

Per questi motivi due medici - il primo pensionato e il secondo titolare di uno studio di Chieti - sono sono stati denunciati dai Carabinieri del Nas di Pescara per concorso in sostituzione di persona.

Nel corso dei controlli i carabinieri per la tutela della salute hanno sequestrato 142 ricette del Servizio sanitario nazionale.