Tamponamento sulla A24 tra due mezzi pesanti, autista incastrato in cabina salvato dai VVF

Un incidente è avvenuto questa mattina tra camion frigorifero che trasportava alimenti refrigerati, e che ha tamponato violentemente un camion silos che trasportava cemento in polvere.

A seguito del violento impatto, che si è verificato sulla corsia in Direzione Teramo, a circa un chilometro dall’uscita del Traforo, l’autista del camion frigorifero è rimasto incastrato nelle lamiere della cabina del mezzo.

I vigili del fuoco di Teramo e L’Aquila, giunti sul posto con due automezzi operativi e con il supporto dell’autogru del Comando di Teramo, hanno dovuto lavorare oltre due ore per riuscire ad estrarre l’autista dal mezzo

I vigili del fuoco hanno dovuto ancorare il mezzo con due autogrù, una dei vigili del fuoco e l’altra del soccorso stradale, per metterlo in trazione ed allargare la cabina, creando lo spazio sufficiente per liberare l’autista.

Si è reso necessario anche l’utilizzo di un divaricatore idraulico, per spostare il piantone dello sterzo del mezzo e liberare una gamba dell’autista, che subito dopo veniva estratto dalla cabina.

Sul posto anche il 118, che ha trasferito poi il conducente in ospedale, la polizia autostradale dell’Aquila Ovest che si è occupata di veicolare il traffico durante le operazioni di soccorso e per i successivi rilievi e personale di Strada dei Parchi.