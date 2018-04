Tasse terremoto, Biondi e Lolli, rinvio pagamento non risolve tutto

"Si tratta di una buona notizia, consapevoli che, comunque, non sia la soluzione al problema"."

Siamo certi che questa disposizione sia frutto della mobilitazione, politica e civica che in questi giorni sta montando in città e nel cratere e di cui è stato informato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".

Questo il commento del sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi e del vicepresidente della Regione Giovanni Lolli, al decreto che autorizza la proroga di 120 giorni per l'esecuzione di tutta la procedura prevista in capo al commissario straordinario per il recupero delle imposte sospese a seguito del sisma del 2009.

"Il Governo ha rilevato la fondatezza delle istanze che arrivano da un territorio già colpito duramente dal sisma di 9 anni fa e gliene va dato atto - aggiungono sindaco e vicepresidente -

La partita è ancora tutta da giocare: attendiamo il giudizio del Tar e le risposte alla missiva inviata al commissario europeo Margrethe Vestager.

Gli sgravi fiscali non sono aiuto di Stato, questa terra non merita un terremoto fiscale: un concetto che ribadiremo con forza nella manifestazione di lunedì a cui invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare".