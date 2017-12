Temperatura in aumento si prevede rialzo anche di 10°C entro San Silvestro

Il rapido ingresso di aria fredda al seguito dell'ultima perturbazione che ha interessato l'Italia (con gli ultimi effetti quest'oggi al Sud) rappresenterà di fatto soltanto una toccata e fuga. Le spiccate ondulazioni che caratterizzano le correnti atlantiche determineranno - nelle prossime 48 ore - l'avvezione sulla Penisola di una massa d'aria ben più mite, di natura prettamente oceanica e sospinta dalle Azzorre verso il Mediterraneo centrale.

RIALZO TERMICO DI 7-8°C AL CENTRO SUD L'espansione verso Est dell'anticiclone delle Azzorre, oltre a garantire una fase più stabile e soleggiata da Nord a Sud fino a S. Silvestro, sarà accompagnata da un marcato aumento delle temperature, che si farà sentire segnatamente sulle regioni centro-meridionali.

Se quest'oggi le minime si sono aggirate su valori di poco sopra lo 0°C (fino a 4-6°C al Sud), l'ultimo giorno di questo 2017 regalerà minime notturne fino a 7-10°C, con picchi anche superiori tra Sardegna, Calabria e Sicilia.



Discorso analogo per le massime pomeridiane: S. Silvestro vedrà il termometro spingersi fino ai 14-17°C su tutte le regioni centro-meridionali.

AUMENTO PIU' CONTENUTO IN VALPADANA, MARCATO INVECE SULLE ALPI. Al Nord, soprattutto in Valpadana, riuscirà a ristagnare una modesta dose di aria più fresca, che molto difficilmente verrà scalzata via dalle miti correnti oceaniche, le quali sorvoleranno le pianure andando invece a coinvolgere le aree montuose. Estremi termici giornalieri destinati quindi a variare di poco sulla Pianura Padana, con minime notturne intorno a 0-2°C e massime sui 7-9°C. Di certo un clima non freddo per il periodo, ma neanche dai connotati di fatto primaverili come sul resto della Penisola. Sulle Alpi lo "sbalzo" termico si mostrerà invece con pieni effetti: rispetto ad oggi si guadagneranno in media 8-11°C, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia.

NUOVA FLESSIONE PER CAPODANNO, MA CLIMA NON FREDDO. Con l'inizio del nuovo anno daremo il benvenuto anche ad una nuova perturbazione, anch'essa in veloce arrivo dall'Atlantico. Con sè porterà una lieve flessione delle temperature, che potrebbe poi accentuarsi nei giorni successivi quando appare probabile l'ingresso di un secondo fronte freddo, questa volta un po' più robusto del suo predecessore. Ma su questo avremo modo di darvi info più precise e circostanziate nei prossimi giorni.