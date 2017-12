Temperature in aumento per NATALE, ma dal 26 previsto ritorno del freddo

Dopo un Dicembre fin qui piuttosto freddo, seppur senza irruzioni gelide eccezionalmente intense, nei prossimi giorni è attesa una massa d'aria mite associata all'anticiclone che porterà un generale rialzo delle temperature proprio in prossimità del Santo Natale. Già a partire da venerdì 22 dicembre le temperature saranno in generale aumento al Nord, specie in montagna, con valori già miti sulle Alpi occidentali. Sarà ancora relativamente freddo al mattino, nei bassi strati, in Valpadana e al Sud con valori in linea con le medie del periodo.

VIGILIA PRIMAVERILE IN MONTAGNA - La cupola anticiclonica raggiungerà la sua massima forza proprio durante il weekend, e in particolare durante la giornata di Domenica, Vigilia di Natale, quando le temperature torneranno al di sopra delle medie ovunque con valori molto miti e quasi primaverili in montagna. Lo zero termico si porterà fin verso i 3500 metri sulle Alpi e si raggiungeranno valori di 12-13°C anche a 1500-2000 metri. In pianura tenderanno a formarsi le classiche inversioni termiche e dunque i valori rimarranno più contenuti, considerata anche la possibile formazione di foschie e banchi di nebbia in Valpadana e sulle aree interne del Centro. Le massime comunque raggiungeranno valori intorno ai 9-14°C al Nord (più basse solo in presenza di nebbia), e intorno ai 12-17°C al Centro-Sud.

DOPO NATALE LIEVE CALO TERMICO - Tra Natale e Santo Stefano l'anticiclone comincerà a sgonfiarsi e le temperature torneranno a calare, specie in montagna e nei valori massimi, per la presenza di maggior nuvolosità.

Non sono tuttavia attese irruzioni di aria più fredda, per cui sarà difficile scendere su valori bassi come quelli della seconda decade di Dicembre.