Temperature in diminuzione al Centro-Sud, ma in lenta ascesa nel weekend

SITUAZIONE.

Un profondo vortice mediterraneo si sta avvicinando all'Italia centro-meridionale dando via ad un'ondata di maltempo che innescherà anche un deciso calo delle temperature al Centro-Sud già da giovedì, mentre al Nord la diminuzione risulterà più contenuta.

Nel corso del week-end, tuttavia, il vortice inizierà molto gradualmente a perdere energia e l'instabilità, pur sempre presente su gran parte d'Italia, risulterà più attenuata e meno duratura nell'arco della giornata.

Anche le temperature riusciranno così ad invertire la tendenza e torneranno, seppur piuttosto lentamente, a recuperare alcuni gradi entro la fine della settimana.

GIOVEDI': Maltempo su gran parte d'Italia e temperature in diminuzione soprattutto al Centro-Sud, vicino al centro del vortice di bassa pressione.

Temperature in calo anche sul Nordest, mentre al Nordovest si recupererà qualche grado nei valori diurni rispetto a mercoledì.

Valori minimi che oscilleranno intorno a 14/17°C su gran parte d'Italia, salvo qualche grado in meno al Nordovest.

Massime tra 18 e 20° al Nordest, 15/18°C al Nordovest, tra 18 e 22°C al Centro e in Sardegna, tra 16 e 19°C al Sud.

VENERDI': Poche variazioni nei valori minimi, mentre le massime guadagneranno qualche grado al Centro-Nord con valori attesi sui 20/23°C, un po' più bassi in Sardegna.

Al Sud i valori più bassi, nonostante un lieve recupero rispetto alla giornata precedente, con massime sui 17/21°C.

TENDENZA WEEK-END: Temperature in aumento soprattutto al Nord, con punte di 25° domenica sulla Val Padana.

Sul resto d'Italia, interessato dalle condizioni di maggior instabilità, le temperature si manterranno più basse anche se in aumento di alcuni gradi entro la fine della settimana, con valori diurni al Centro sui 20/22°, fino a 24° in Toscana, al Sud intorno a 19/22°C.