Temperature minime in diminuzione ma massime in netta ripresa, ecco i valori previsti

Prima della rimonta dell'alta pressione, che ci terrà compagnia nella fase centrale della settimana, c'è ancora spazio per un sistema frontale proveniente dall'Europa centro-settentrionale che tra lunedì e martedì valicherà le Alpi per scivolare velocemente verso l'Italia centro-meridionale, interessando più direttamente il versante adriatico. Sarà sospinto da masse di aria più fredda che determineranno un temporaneo calo termico nei valori minimi martedì, mentre le massime inizieranno a recuperare alcuni gradi a partire dalle regioni settentrionali, grazie anche alla prevalenza di sole, portandosi ben presto su valori ben superiori alle medie del periodo.

MARTEDI': Aria più fredda affluisce al seguito del fronte in transito verso le regioni meridionali, con un calo delle temperature minime, soprattutto al Centro-Nord grazie ai rasserenamenti notturni.

Massime già in ripresa proprio sulle regioni centro-settentrionali, in diminuzione invece all'estremo Sud, ancora alle prese con i residui del passaggio del fronte. Al Nord minime tra -2 e 2°C, massime tra 9 e 13°C; al Centro minime tra 0 e 6°, massime tra 10 e 15°C, fino a 17° in Sardegna; al Sud minime tra 6 e 13°C, massime tra 11 e 15°C.

MERCOLEDI': Poche variazioni nei valori minimi, se non ulteriori lievi diminuzioni al Sud, mentre le massime recupereranno qualche grado al Centro-Sud, grazie all'insediamento dell'alta pressione in espansione dall'Europa sudoccidentale.

Al Nord minime tra -1 e 3°C, massime tra 8 e 12°C; al Centro minime tra 1 e 7°C, massime tra 11 e 14°C, fino a 15°C in Sardegna; al Sud minime tra 5 e 12°C, massime tra 11 e 14°C.

GIOVEDI': Pressione in calo al Nord per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica e calo delle temperature massime, resiste il bel tempo al Sud e sul versante adriatico dove si guadagnerà ancora qualche grado, in attesa di un peggioramento nel week-end con un nuovo calo delle temperature.