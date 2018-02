Temperature polari, grande freddo fino a Mercoledì

Le temperature, tra martedì e mercoledì, subiranno una sensibile ed ulteriore diminuzione per via dell'intensificazione delle gelide correnti di Bora e Tramontana in arrivo direttamente dalla Siberia.

Al Nord le minime potranno scendere decisamente sotto lo zero in pianura con valori mediamente compresi tra -5 e -7°C, inferiori sul Piemonte. Le massime oscilleranno tra 0 e +2°C.

Al Centro le minime oscilleranno tra -4 e - 6°C con valori più bassi nei fondovalle e fino a -10°C; nelle massime grande freddo sulle Adriatiche con valori prossimi allo zero, sulle zone Tirreniche invece non più alte di 4/5°C, fino ad +8°C in Sardegna.

I venti freddi raggiungeranno anche al Sud con i versanti orientali più esposti; minime che raggiungeranno i -3°C nelle aree interne. Massime ad una cifra e comprese tra +5 e +8°C, superiori in Sicilia e sulla Calabria meridionale.

Prudenza sulle strade per la possibile presenza ghiaccio! - da mercoledì ci sarà un addolcimento termico.

Le correnti di Tramontana verranno gradualmente sostituite da quelle più tiepide e miti di Scirocco e Libeccio ma che accompagneranno una nuova perturbazione responsabile di neve in pianura al Nord e su parte del Centro in un primo momento.