Temperature polari sulla Penisola fino a Mercoledì poi lenta risalita

L'apice del gelo in Italia verrà raggiunto nella notte tra martedì e mercoledì, quando gli ultimi refoli siberiani e la presenza di maggiori schiarite favoriranno un ulteriore abbassamento delle temperature minime, temperature che oscilleranno mediamente tra -7 e -4°C al Nord, ma con punte di -10°C su alcune aree delle pedemontane piemontesi, con massime tra 0 e +3°C. Al Centro le minime oscilleranno tra -6 e - 2°C con valori più bassi nei fondovalle e fino a -9°C; nelle massime grande freddo sulle adriatiche con valori prossimi allo zero o lievemente superiori, sulle zone tirreniche invece non più alte di 4/6°C, fino ad +12°C in Sardegna. Al Sud minime tra -1 e 3°C sulle peninsulari, fino a 8°C in Sicilia, massime tra 4 e 7°C sulle peninsulari, 11°C in Sicilia.

Gelo intenso in montagna, fino a -17/-18°C a 1500m su Alpi, Appennino centro-settentrionale, punte di -20°C sui 2000m.

GIOVEDì INVERSIONE DI TENDENZA. La lingua gelida espanda dalla Siberia all'Italia comincerà a ritirarsi verso est, scalzata da un flusso di aria decisamente più mite proveniente dalle latitudini meridionali innescato da una depressione in approfondimento sulla Penisola Iberica. Le temperature torneranno a salire, ma saranno ancora sufficientemente basse per consentire alle precipitazioni, provocate dallo scorrimento di aria più mite sopra quella gelida preesistente, di assumere carattere nevoso fino a bassa quota su gran parte d'Italia.

Al Nord attese minime tra -5 e -2°, massime tra -2 e 1°; al Centro minime tra -1 e 2°, massime tra 1 e 4°, ma fino a 10° sulla costa del basso Lazio; In Sardegna minime tra 8 e 10°, massime addirittura tra 16 e 18°; al Sud minime tra 2 e 6°, massime tra 10 e 12°C sulle peninsulari, ma punte di 18/19°C in Sicilia.