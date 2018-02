Tempo instabile e freddo per tutta settimana, pioggia e neve fino in bassa collina

Come preannunciato nei giorni scorsi, nuova settimana all'insegna dell'instabilità e del clima invernale sull'Italia.

Responsabile di questa nuova fase di maltempo è la formazione di un vortice di bassa pressione nei pressi del Sud, che sarà alimentato da fredde correnti provenienti dai Balcani e dal Nord Europa, dove le temperature sono tornate anche sotto lo zero e la neve è comparsa fino a quote di pianura.



MARTEDì: al Sud, Isole Maggiori e regioni del versante adriatico tempo instabile, in particolare su Marche, Abruzzo e Molise ritroveremo cieli grigi, clima uggioso e quota neve in ulteriore calo fino a 200-400 m sulle Marche e 400-600 su Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni spiccata variabilità con piogge e acquazzoni sparsi alternati a qualche schiarita, anche ampia sulla Sicilia meridionale. Su Toscana e Lazio sono attese schiarite anche ampie, grazie alla protezione offerta dal'Appennino rispetto alle correnti più fredde e umide da nordest. Al Nord cieli spesso nuvolosi, anche molto nuvolosi su Triveneto ed Emilia Romagna, ma senza conseguenze. Dalla sera è atteso un peggioramento sulla Dorsale emiliana e sulla Romagna con deboli precipitazioni e neve fino a 200 m. Più soleggiato sulla Liguria grazie ai venti di tramontana.



MERCOLEDI': il maltempo si concentrerà in particolare sulle regioni del versante adriatico e con piogge e neve in Appennino dai 700-1000m su quello centro-meridionale e fino a 300-400 m su quello settentrionale; anche più in basso sulla Dorsale emiliana e romagnola dove fiocchi di neve potranno spingersi fino a quote prossime la pianura. Spiccata variabilità è attesa su Campania, Calabria e Sicilia settentrionale. Qualche fenomeno non è escluso anche su Sardegna, Toscana e Lazio ma in un contesto di variabilità asciutta. Nord sempre ai margini con nuvolosità anche estesa su Veneto, Friuli VG ed Emilia Romagna (su quest'ultima anche con deboli precipitazioni sulle pianure romagnole); più soleggiato sull'arco alpino ma freddo.



TENDENZA: il vortice di bassa pressione continuerà ad insistere sulla Penisola con condizioni di maltempo specie sulle regioni del versante adriatico e al Sud, ma anche il Nord, specie Triveneto potrà assistere ad un debole peggioramento con neve o nevischio fino a quote di bassa collina o quote prossime la pianura. Nel frattempo su Scandinavia e sui Paesi dell'Est Europa inzierà ad avanzare il grande gelo dalla Russia.

TEMPERATURE: settimana dal clima invernale per il continuo afflusso di correnti fredde dall'Europa orientale e settentrionale.

Specie al Centronord i valori termici si manteranno sotto le medie attese per fine febbraio, specie sulle zone montuose.

In attesa di un possibile ulteriore e sensibile abbassamento termico a partire dal weekend e in avvio della successiva settimana.