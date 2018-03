Tempo instabile sulla Penisola, ma con progressivo miglioramento

SITUAZIONE- Dopo un weekend di tempo perturbato al Centro-Nord, correnti più fresche e ancora instabili dai quadranti occidentali attraverseranno il Paese nel corso di lunedì determinando spiccata variabilità e un abbassamento delle temperature.

Tra martedì e mercoledì un debole promontorio di alta pressione favorirà un miglioramento più deciso con il ritorno di ampi spazi soleggiati sulla Penisola seppur della locale variabilità specie al Sud e Alpi orientali.

Per i primi giorni della settimana si attende un progressivo miglioramento

METEO LUNEDI' 12 - L'ingresso di correnti più fresche da Ponente rinnova spiccata variabilità su gran parte della Penisola.

Al Nord spiccata variabilità sul Triveneto con piogge e qualche acquazzone a carattere sparso, più probabile a ridosso dei rilievi e su Friuli-VG; meglio su Piemonte e Lombardia con schiarite nel corso della giornata. Ultime deboli nevicate sull'arco alpino oltre 1200-1400m ma in via di miglioramento. Al Centro e Sardegna fin dal mattino acquazzoni sparsi, anche temporaleschi, interesseranno Sardegna, le regioni Tirreniche e la Dorsale; tendenza a generale miglioramento tra tardo pomeriggio e sera.

Un po' di variabilità è attesa anche sull'Emilia Romagna con qualche piovasco mentre sulle regioni adriatiche tempo discreto con nuvolosità di passaggio ma tempo generalmente asciutto sulle coste. Al Sud acquazzoni e locali temporali, specie tra pomeriggio e sera, sono attesi su Campania e Calabria tirrenica; qualche piovasco o veloce acquazzone possibile nel corso della giornata anche in Sicilia e sulla Dorsale. Situazione più tranquilla sui versanti ionici con spazi soleggiati anche ampi.

METEO MARTEDI' 13 - Pressione atmosferica in graduale aumento a partire da Ponente, a garanzia di un generale miglioramento sulla Penisola. Ampie schiarite sono infatti attese sulle regioni del versante adriatico e ionico, Isole Maggiori e Nord Ovest. Insiste della variabilità, specie nelle ore pomeridiane, con piovaschi e acquazzoni sparsi, su est Lombardia, Triveneto, Appennino settentrionale e zone interne della Toscana e infine Basso versante Tirreno.

METEO MERCOLEDI' 14 - Un debole promontorio di alta pressione si rinforzerà sul Paese favorendo un ulteriore miglioramento favorendo ampi spazi soleggiati quasi ovunque e una ripresa delle temperature in particolare nei valori massimi. Nelle ore pomeridiane tuttavia non saranno esclusi dei locali piovaschi su Alpi orientali e Marche. Qualche acquazzone, localmente temporalesco invece è atteso al Sud Peninsulare e Sicilia.