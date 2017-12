Tendenza del meteo per fine anno e primi giorni 2018

Dopo la fase di maltempo che interesserà l'Italia soprattutto tra il 27 e il 28 dicembre, per la fine del 2017 e l'inizio del 2018 un temporaneo promontorio anticiclonico dovrebbe nuovamente raggiungere la nostra Penisola dalla Spagna, garantendo tempo più stabile e soprattutto temperature in nuovo rialzo. Secondo le ultime indicazioni modellistiche non sarà tuttavia particolarmente robusto e durato visto che già il 2 gennaio lascerà spazio a una nuova saccatura atlantica, che potrebbe riportare maltempo al Nord e a seguire al Centro Sud.

30-31 DICEMBRE - Già nella giornata di sabato l'alta pressione inizierà ad affacciarsi sull'Italia da Ovest. Lungo il suo bordo orientale scorreranno tuttavia correnti più instabili settentrionali che rinnoveranno nevicate sulle Alpi di confine, nubi alte di passaggio ma anche addensamenti tra regioni tirreniche e alto Adriatico con qualche debole fenomeno tra Toscana, Lazio e Campania. San Silvestro soleggiato al Nord, su Isole e regioni Adriatiche, ancora annuvolamenti e qualche fenomeno su Alpi di confine e regioni tirreniche.

INIZIO 2018 - Capodanno in prevalenza stabile e soleggiato sul Paese anche se con ancora qualche annuvolamento sulle regioni tirreniche, Liguria e localmente alto Adriatico. Come accennato prima a seguire il debole anticiclone inizierà ad affievolirsi lasciando nuovamente spazio a un peggioramento martedì su parte del Nord e alto Tirreno nonché mercoledì al Centro Sud.

Si tratta tuttavia di una tendenza che necessita di ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.