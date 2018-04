"Time", riconoscimento a Branchesi; il sindaco Biondi: "Orgoglio per l'Italia, vanto per L'Aquila

"È un orgoglio per l'Italia e un vanto per la città dell'Aquila. A titolo personale, e a nome dell'intera Municipalità, esprimo le più vive e sentite congratulazioni per un riconoscimento che rende onore a un’eminente personalità della storia contemporanea, Marica Branchesi".

Con queste parole il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha salutato l'inserimento dell'astrofisica italiana, professore associato del Gran Sasso Science Institute, nell'elenco delle cento personalità più influenti al mondo, stilato dalla prestigiosa rivista Time.

"La scoperta sulle onde gravitazionali rappresenta una svolta epocale ed è straordinario che una delle protagoniste di questa rivoluzione abbia scelto la nostra città per svolgere la sua professione e le sue attività di ricerca.

Eccellenze come quella del Gssi, dell'Università, dei laboratori del Gran Sasso dell'Infn, qualificano il sistema di formazione e conoscenza che premia chi sceglie di investire su se stesso e su questo territorio", conclude il primo cittadino.