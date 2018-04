Tir si ribalta sulla A14 nei pressi di Vasto, morto il conducente

Il conducente di un tir, un 63enne di nazionalità greca, è morto nella notte nell'incidente occorso al suo mezzo che, carico di frutta, si è ribaltato sull'autostrada A14 nel tratto fra Vasto sud e Vasto nord in direzione di Pescara, all'altezza del km 438, in un tratto in discesa.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud, coordinati dall'ispettore superiore Antonio Pietroniro.

Sul posto hanno operato anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 3 in direzione nord