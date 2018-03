Tortini Mimosa, Velocissimi e Facilissimi

Meravigliosi piccoli tortini per onorare la festa delle donne, alla portata di tutti, perchè semplicissimi da fare.

Questa versione di pan di spagna è senza nichel e senza glutine, con un po' di estratto di vaniglia, ma se volete potete prendere spunto e riproporre la ricetta classica della mimosa all'ananas in questa veste un po' divertente e versatile.

Anche la bagna è leggera e non alcolica, ma potete modificare anche quella.

La crema è senza glutine con limone e cannella, con l'aggiunta di panna montata! Nel video faccio la dose intera della crema con 500 ml di latte, ma per questi tortini seguite le dosi negli ingredienti, oppure ne avrete in abbondanza per fare un altro dolce!

Dai un'occhiata ad un'altra versione della torta mimosa!

