Trading online: attenzione alle truffe

Il trading online non è, di per sé, una truffa, ci sono però purtroppo diverse segnalazioni di soggetti cui sono state sottratte ingenti somme di denaro, tramite annunci poco chiari o anche in modo totalmente truffaldino. L’attività di trading online viene spesso dipinta come un gioco da ragazzi: basta investire 1.000 euro per trovarsi in pochi giorni con abbastanza soldi da acquistare una nuova casa per la famiglia. Quando un broker si presenta con annunci di questo genere, si dovrebbe subito diffidare. Certo, attraverso le speculazioni del trading online si può guadagnare, e c’è anche chi sfrutta questa attività come unica fonte di denaro; per arrivare a fare questo è però importante fare molta attenzione e impegnarsi a fondo.

La truffa più classica: la pubblicità ingannevole

Tra le truffe online che vanno a segno maggiormente quelle che partono da una pubblicità ingannevole sono in genere le più diffuse, anche quando si tratta di trading. L’ignaro neofita, alla ricerca di un buon sito con cui fare trading si trova ad “abboccare” ai messaggi più affascinanti, che propongono guadagni fantasmagorici e costringono a iniziare la propria attività rapidamente, partendo subito con ampie cifre di denaro. Prima di investire i propri soldi nel trading è importante controllare sempre che il sito cui ci stiamo rivolgendo sia autorizzato, dalla Consob o da altro organismo di controllo europeo. Oltre a questo è sempre consigliabile tenere bene a mente il fatto che il trading online è un’attività altamente remunerativa, ma anche molto rischiosa, tramite cui si possono perdere ingenti somme di denaro in pochissimo tempo.

La truffa dei conti demo

Un altro metodo molto utilizzato dai truffatori consiste nel farci credere di essere abilissimi trader; in questo caso la pubblicità ci invita ad aprire un conto demo, magari senza spendere nulla. Durante l’utilizzo di questo tipo di conto si ottengono successi incredibili, con un guadagno “virtuale” di varie centinaia di euro in pochi minuti. Questo ci fa credere di aver perfettamente compreso come funziona il trading e ci porta a spostare sul conto operativo proposto dal broker buona parte del nostro capitale a disposizione. Nel cominciare però a fare trading reale, non più attraverso il conto demo, tutti gli affari si chiuderanno in perdita, portandoci ad un deficit significativo. Spesso in questi casi si tratta di finti broker: in pratica non stiamo effettivamente operando nel mondo del trading online, ma partecipiamo ad affari fittizi.

Come evitare le frodi

Come dicevamo, le frodi si evitano sfruttando gli strumenti a nostra disposizione, verificando le autorizzazioni di un sito. Se i primi affari con il conto demo vanno tutti a buon fine dovremmo subito insospettirci, soprattutto se non avevamo mai operato in questo ambito in passato. Conviene quindi informarsi sull’andamento degli asset su cui stiamo investendo su fonti istituzionali, per controllare effettivamente gli affari che stiamo svolgendo. Oltre a questo possiamo anche affidarci ai siti che recensiscono i migliori broker disponibili su internet, o anche leggere di iq option opinioni degli altri utenti, anche per quanto riguarda altri broker noti e famosi.