Tragedia a Roseto 18enne muore dopo essere stato investito da un amico

Un ragazzo di 18 anni, Silvio Sorgentone, è stato investito intorno alle 22 di ieri sera lungo la statale 150 mentre attraversava la strada da un ragazzo di 20 anni, alla guida di un Alfa GT.



Per il giovane, soccorso e trasferito immediatamente al Mazzini di Teramo dal 118, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente.



Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Teramo, diretta dal comandante Pietro Primi e coordinata sul posto dal sostituto Antonio Bernardi.

Secondo una prima ricostruzione, il 20enne alla giuda dell'auto non si sarebbe accorto dell’altro giovanissimo che stava attraversando la strada. Adesso verrà iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale.



Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo del 18enne dal pm di turno Davide Rosati. Tra l’altro sia Silvio che il 20enne, compaesani, si conoscevano bene ed erano amici.