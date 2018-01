Tragedia sul lavoro a Ortucchio, 63enne muore colpito da un ramo di albero

Tragico incidente sul lavoro nella Marsica, S.V. 63anni di Casali d'Aschi, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un ramo di un albero.

La tragedia è avvenuta nei pressi del laghetto di Ortucchio, poco dopo mezzogiorno, dove era in corso la potatura annuale degli alberi che costeggiano lo specchio d'acqua.

Secondo quando appreso, il 63enne stava assistendo ai lavori e non vi partecipava, ma anche su questo punto gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118, ma per S.V. non c'è stato niente da fare. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica e hanno raccolto diverse testimonianze.

La Procura ha aperto un'inchiesta e il procuratore Roberto Savelli sta raggiungendo il posto insieme agli uomini dell'ispettorato del lavoro della Asl.