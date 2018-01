Tragedia sulle piste di Campo Felice, sciatore muore sbattendo contro un albero

Un uomo di 58 anni, Angelo Gaudieri, dell'Aquila, è morto mentre sciava a Campo Felice nel Comune di Rocca di Cambio (L'Aquila). Sul fatto stanno indagando i carabinieri che poi consegneranno una relazione al magistrato di turno che ha autorizzato la rimozione della salma.

L'uomo è stato soccorso dal medico della stazione sciistica, ma ogni tentativo è stato vano. Secondo quanto si è appreso dal racconto degli amici, il 58enne - che indossava il casco - mentre scendeva su una pista impegnativa, nei pressi di una curva è caduto perdendo uno sci andandosi a infilare nel bosco, nel lato privo di transenne.

Fatale l'impatto con l'albero dove probabilmente lo sciatore è finito con la testa.

La pista è stata chiusa per i soccorsi e le verifiche. "Non si è trattato di un fuoripista, è stata una fatalità - spiega il direttore della stazione, Gennaro Di Stefano, che è anche sindaco di Rocca di Cambio -, purtroppo una giornata di sole e di divertimento si è trasformata in una tragedia".