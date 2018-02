Trasporti, contratto di servizio Ama-Comune dell'Aquila prorogato alla fine del 2027

La delibera che individua la nuova scadenza al 31 dicembre 2027 del contratto di servizio di Ama con il Comune dell'Aquila, approvata dalla Giunta a fine dicembre,è stata sottoposta questa mattina all'esame della prima commissione consiliare.

All'esito dei lavori della commissione si è deciso di portare l'atto all'attenzione del Consiglio comunale dopo l'approvazione del bilancio comunale, che ha già avuto il via libera dell'Esecutivo nei giorni scorsi. Ad annunciarlo sono il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore con delega alla Mobilità Carla Mannetti.

Facendo seguito alla road map per la fusione Ama-Tua, l assessore Mannetti ha incontrato il 13 febbraio la Regione Abruzzo che ha chiesto la presentazione di una perizia asseverata sulla valutazione economica dell'azienda della mobilità aquilana: un atto prodromico e necessario per l'approvazione della legge regionale.

“La fusione Ama-Tua costituisce uno dei punti cardine del nostro programma di mandato – spiega il sindaco Biondi – Ed è per questo che da parte nostra vi è la massima attenzione”.

“Per il rilancio del trasporto pubblico locale la fusione tra le aziende Ama e Tua è un atto estremamente importante per questa Amministrazione – aggiunge l'assessore Mannetti – Proprio per questo motivo è stata creata un'apposita sottocommissione composta dai consiglieri di centrodestra e centrosinistra (Luigi Di Luzio, Roberto Silveri, Giustino Masciocco, Stefano Palumbo) al fine di condividere le scelte e nei prossimi giorni si riunirà per individuare una strategia condivisa che porti alla valutazione economica di Tua e fare punto della situazione, stabilendo il crono programma delle prossime scadenze”.