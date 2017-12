Trasporti pubblici, la Giunta approva documento su livelli minimi di servizio

La giunta regionale, riunita questa mattina a Pescara, ha approvato il documento che disciplina i livelli di servizio minimi del trasporto pubblico locale.

Si tratta di un ulteriore adempimento del piano di riorganizzazione del settore, che fa seguito all'affidamento decennale in house a Tua (la società di trasporto unico regionale, il cui capitale è interamente detenuto dalla Regione) dei servizi di trasporto pubblico locale, limitatamente a quelle tratte gestite fino a oggi già dall'azienda.

Contestualmente sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei servizi (ora gestiti in proroga dai precedenti concessionari), che dovranno concludersi entro il 2019, termine ultimo stabilito dalle norme nazionali e dai regolamenti europei.

"Dall'inizio della legislatura - commenta il consigliere delegato ai trasporti, Camillo D'Alessandro - questo governo regionale ha recuperato i ritardi accumulati in anni di immobilismo. Con l'unificazione delle società di trasporto pubblico regionale e la riorganizzazione che stiamo portando avanti, il sistema potrà contare finalmente su solide basi finanziarie e giuridiche per affrontare le prossime sfide".

Nel frattempo la Regione, insieme al management di Tua, sta lavorando su altri progetti che puntano al miglioramento del servizio, a partire dall'acquisto di un primo lotto di 140 nuovi autobus, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro (finanziati con fondi regionali e statali), che darà il via al programma di completa sostituzione del parco mezzi attualmente in esercizio. Ma si punta anche alla creazione di un bacino unico regionale, che permetterà di eliminare definitivamente la sovrapposizione di tratte effettuate non solo da Tua, ma anche dagli altri concessionari del Tpl. Un passaggio propedeutico all'introduzione del titolo unico di viaggio gomma-ferro, che sarà portato avanti in collaborazione con Trenitalia.