Ultime ore di freddo, poi netto rialzo termico e tepori primaverili

SITUAZIONE: L'afflusso di aria molto fredda provenuta dall'Europa orientale che ha caratterizzato l'ultimo periodo ha le ore contate e sta per lasciar spazio a masse di aria di origine completamente diversa, provenienti dai quadranti meridionali, che provocheranno un deciso rialzo delle temperature soprattutto dall'inizio della prossima settimana. La fase conclusiva della settimana in corso vedrà ancora la presenza di residue sacche di aria fredda che si avvertiranno soprattutto di notte e al primo mattino al Centro-Nord, quando le temperature raggiungeranno i valori minimi e si porteranno in alcuni casi su valori vicini allo zero. Già in aumento i valori minimi invece al Sud, a causa del passaggio di una perturbazione durante il week-end.

Da lunedì temperature in aumento ovunque, tanto che potremo finalmente assaporare i primi tepori primaverili.



DOMENICA. Temperature minime ancora frizzanti al Centro-Nord ma in aumento le massime, mentre al Sud le minime subiranno già un aumento, essendo alle prese con il transito di una perturbazione. Al Nord attesi valori minimi mediamente tra 1 e 6°, massime tra 11 e 14°; al Centro minime tra 1 e 5°, massime tra 10 e 16°; in Sardegna minime tra 6 e 8°, massime tra 13 e 14°; al Sud minime tra 6 e 11°, massime tra 12 e 14°.

LUNEDI'. Temperature massime in aumento ovunque, in parte anche al Sud grazie alle prime schiarite che interverranno nella fase finale della perturbazione. Minime ancora fresche al Centro-Nord. Al Nord attesi valori minimi mediamente tra 1 e 6°, massime tra 12 e 16°; al Centro minime tra 2 e 7°, massime tra 12 e 16°; in Sardegna minime tra 4 e 7°, massime tra 14 e 15°; al Sud minime tra 7 e 12°, massime tra 13 e 14°.

MARTEDì. Ulteriore lieve aumento delle temperature su tutta Italia, anche al Sud, dove la perturbazione sarà ormai uscita di scena. Al Nord attesi valori minimi mediamente tra 3 e 7°, massime tra 13 e 16°; al Centro minime tra 2 e 6°, massime tra 13 e 16°; in Sardegna minime tra 4 e 9°, massime tra 14 e 16°; al Sud minime tra 8 e 12°, massime tra 13 e 15°.

MERCOLEDì ulteriore lieve rialzo delle temperature sia nei minimi che nei massimi su tutta Italia, tanto che si potranno toccare punte di 18/20° al Nord e in Sardegna.