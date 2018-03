Vacanze negli Stati Uniti: cos’è l’ESTA

23 Marzo 2018 16:00

Se state programmando un viaggio negli Stati Uniti e siete già in possesso di un passaporto valido per gli USA, l’ultimo scoglio che vi resta da superare è quello di capire se avrete bisogno di un visto, oppure se vi basterà compilare il visto per USA per stranieri.

Per poterlo richiedere sono necessarie tre cose: essere cittadini italiani (o di un qualsiasi altro Paese aderente al Visa Waiver Program), avere intenzione di recarvi negli Stati Uniti per turismo o particolari interessi ed attività ed, infine, aver stabilito che la permanenza nel Paese sarà inferiore a 90 giorni.

Se la vostra idea di viaggio sul territorio statunitense rientra in questi parametri, allora potete pure partire senza bisogno di richiedere un visto per gli USA. L’unico passaggio che, però, siete obbligati a completare è quello di ottenere l’autorizzazione all’ingresso nel suolo americano servendovi del Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio, meglio conosciuto come ESTA USA (Electronic System for Travel Authorization).

Per richiederlo è necessario collegarsi all’apposito sito, rispondere ad alcune domande ed, infine, inviare la richiesta. In particolare, nel modulo che vi verrà proposto, sarete chiamati a fornire i vostri dati anagrafici, gli estremi del passaporto e alcune informazioni riguardanti eventuali malattie contagiose contratte o segnalare eventuali precedenti penali; dovrete infine fornire i dati della vostra carta di credito, con cui pagherete le tariffe per completare la domanda.

E’ importante sapere che il modulo ESTA, ed il pagamento, possono essere completati anche da soggetti terzi (ad esempio amici, familiari ma anche tour operator), tuttavia sarete ritenuti responsabili della correttezza delle informazioni che verranno inserite per vostro conto.

Ma quando è consigliabile completare il modulo ESTA? Il consiglio è quello di completare il modulo ESTA non appena si è programmato il viaggio. Infatti, nonostante le tempistiche siano sempre generalmente molto brevi e sia comunque contemplata anche la possibilità di viaggi last minute o di emergenza, per sicurezza è sempre meglio non ridursi all’ultimo momento.

Nella maggior parte dei casi, una volta inoltrata la richiesta, l’idoneità al viaggio è riscontrata in modo immediato. E’ importante sapere che non verrà inviata nessuna mail di conferma ma potrete controllare l’esito della pratica direttamente sul sito dell’ESTA.

Una volta ottenuta, l’ESTA ha una validità di due anni, oppure fino alla scadenza del passaporto: dipende da quale delle due ipotesi si verificherà per prima.

Durante questo periodo di tempo sarete liberi di recarvi negli Stati Uniti tutte le volte che vorrete senza richiedere una nuova autorizzazione di viaggio. La cosa importante è che anche i viaggi successivi rispondano ai parametri precedentemente elencati.