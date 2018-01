Veloci passaggi di instabilità meteo sull'Italia, rinforzo dei venti

Nel corso della settimana sull'Italia saranno predominanti le correnti nordatlantiche, con occasione per dei veloci passaggi nuvolosi, precipitazioni sparse e un generale rinforzo dei venti. Una profonda depressione d'Islanda avrà la meglio sul campo anticiclonico attivo sulla Russia, determinando sul nostro Paese condizioni di variabilità e un clima non particolarmente freddo.



PROSSIME ORE - La coda di una perturbazione sfiorerà l'arco alpino provocando in serata qualche debole precipitazione tra levante ligure e alta Toscana mentre le correnti in quota, mediamente occidentali, favoriranno dei piovaschi anche sui settori tirrenici centro-meridionali. Deboli fenomeni sono attesi anche su pedemontane del Nord, Alpi e Prealpi con qualche fiocco di neve che si potrà presentare fino a quote di bassa collina.

QUALCHE PIOGGIA FINO A MERCOLEDI', VENTOSO - Tra martedì e mercoledì un altro blando fronte sfiorerà i nostri settori provocando nuove precipitazioni sulle Alpi di confine, a carattere sparso sul Triveneto e in prossimità dell'Appennino, lato tirrenico con fiocchi di neve sopra i 1000m.

Venti tesi di Ponente soffieranno a partire da martedì su tutto il Centrosud, ruotando a maestrale da mercoledì.

SBALZI TERMICI, PIU' FREDDO NEL WEEKEND - Nel corso del prossimo fine settimana le correnti tenderanno a piegare dai quadranti settentrionali e le temperature diminuiranno a conferma degli sbalzi termici tipici dei periodi dinamici.