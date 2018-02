Vertenza Honeywell, raggiunta intesa per i 420 lavoratori

Raggiunto al ministero dello Sviluppo economico un accordo di massima per Honeywell: incentivo per i lavoratori e disponibilità dello stabilimento per favorire la reindustrializzazione.

Lo hanno reso noto Gianluca Ficco, segretario Uilm nazionale responsabile settore auto, e Nicola Manzi, segretario Uilm Chieti-Pescara, dopo l'incontro a Roma sulla vertenza nata dalla decisone della multinazionale di delocalizzare la produzione da Atessa (Chieti) alla Slovacchia.

"L'incentivo per quanti andranno via subito - spiegano i sindacalisti - sarà 50.000 euro più 1.000 per ogni anno di anzianità o, a scelta, 22 mensilità; per chi resterà in forza e sarà posto in cassa integrazione, nei prossimi 10 mesi riduzione progressiva di mille euro al mese.

Speriamo che la disponibilità a dare a titolo gratuito lo stabile a soggetti che vorranno reindustrializzarlo, occupando almeno il 30% dei lavoratori colpiti dalla decisione di cessare la produzione, costituisca un'opportunità". Lo stabilimento di Atessa occupa 420 persone.